البحث عن راندا صديقة رامي العزازي، أصبح هو الشاغل الأساسي لدى كلا من المحامي حسام الجيوشي ونيرمين العزازي، وذلك بعد حصولها على الملفات الموجودة على هاتف العزازي، والتي قد تورط جيهان وحسام في قضية قتل زوجها ومحامية وصفي، خاصة في ظل احتواء الملفات الموجودة على هاتف المحامي وصفي على عملات ضخمة كانت تحصل عليها هي وحسام من وراء زوجها، والفساد المالي الذي كان يدور داخل شركاته، ومع موعد إعادة الحلقة 23 من مسلسل محارب تتواصل الأحداث.

موعد إعادة مسلسل محارب الحلقة 23 على قناة سي بي سي

ويستطيع محبو الأعمال الدرامية المثيرة متابعة ماذا سيحدث لـ محارب وهل سيستطيع حضور عزاء شقيقه إبراهيم، وحقيقة ما يحدث مع إنجي، وهل سيتم زفافها على عنتر، وهل يوافق أبناء عمومة محارب على تسليمه إرثه البالغ 50 فدانًا؟ كل ذلك يكتشفه المتابعين مع موعد إعادة مسلسل محارب الحلقة 23 على قناة سي بي سي الليلة.