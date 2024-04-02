مسلسل محارب الحلقة 23.. زفاف ناهد السباعي وقت عزاء شقيق محارب

رغم الحزن الذي عمّ الحارة بعد وفاة إبراهيم شقيق محارب، لكن هذا لم يمنع عنتر «حسني شتا» من تجهيزحفل زفافة على إنجي «ناهد السباعي» الذي يريده أن يكون كبير جدًا في المنطقة، وأفضل من حفل زفافها السابق على محارب حسن الرداد، والذي ألغي بعد وفاة أمه، بغض النظر عن موعد عزاء إبراهيم الذي سيكون في نفس الليلة، وستكشف أحداث مسلسل محارب الحلقة 23 ماذا سيحدث في زفاف إنجي الجديد؟

مسلسل محارب الحلقة 23.. زفاف ناهد السباعي

وفي السياق ذاته، رفضت أم إنجي عمل حفل الزفاف في نفس يوم عزاء إبراهيم شقيق محارب، وأعلنت رفضها أمام زوجها الحاج عجمي (محمود البزاوي)، وعلى الجانب الآخر يضغط عنتر على عجمي بقبول فكرته بعمل حفل زفاف كبير حتى يستطيع أن يجمع «أموال النقطة» وستكون كبيرة تساعده على مواجهة تكاليف الزفاف.

في حين لا تزال إنجي «ناهد السباعي» تحت تأثير المياه المسحورة التي قدمها عنتر له من أجل الموافقة على الزوج منه، وتتواصل الأحداث الجديدة الليلة من مسلسل محارب الحلقة 23.