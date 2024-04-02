طريقة عمل دقة الترمس في المنزل.. اعرف سر عربات الشارع

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تحرص عديد من السيدات على تحضير الترمس في المنزل، لأنه من الطقوس الأساسية في المناسبات والأعياد، فهو من التسالي المميزة التي يفضلها البعض بين الوجبات، أو مع المكسرات والحلوى، وتلجأ الأمهات لتحضيره في المنزل بدلًا من شرائه.

طريقة عمل دقة الترمس في المنزل

ويبقى سر الترمس الذي يباع في العربات المنتشرة بالشوارع، في الدقة الخاصة به، لذا نستعرض خطوات تحضيرها في المنزل:

المقادير:

3 ليمونات.

ملعقة شطة.

ملعقة كمون.

ملعقة كسبرة ناشفة.

2 ملعقة خل.

2 كوب ماء بارد مثلج.

خطوات التحضير:

في البداية يتم خفق كل المكونات مع الماء بشكل جيد.

بشر الليمون قبل العصر من أجل الحصول على مذاق مركز.

تحضير تلك الدقة ووضعها في زجاجة، ثم إضافتها على الترمس وقت الحاجة.

يفضل نقع الترمس في هذا الخليط قبل تقديمه بنصف ساعة.

طريقة عمل الترمس المر في المنزل

يمكن تحضير الترمس المر في المنزل بخطوات سهلة على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها المعروض على قناة «سي بي سي سفرة»:

المقادير:

ترمس منقوع.

عصير ليمون.

ملح.

كمون.

شرائح ليمون.

طريقة التحضير:

في البداية يتم نقع الترمس من يوم إلى يومين في المياه.

اتركي الترمس حتى يغلي على النار.

صفي الترمس واتركيه حتى يبرد ثم ضعيه في ماء بارد وملح.

قدمي الترمس وتبليه بالملح والشطة والكمون والليمون.