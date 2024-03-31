إكسير الشباب.. فوائد لا تصدق في قشر الليمون لنضارة البشرة

يتخلص الكثيرون من قشر الليمون دون علمهم بقيمته، فهو كنز طبيعي يُغني عن منتجات التجميل باهظة الثمن، ويُعتبر من أفضل المواد الطبيعية التي تُنضّر البشرة وتُنعّمها وتُخفف من التجاعيد، إذ يُبيّض الوجه ويُزيل التصبغات الجلدية ويُزيد من نعومتها ونضارتها ويُحافظ عليها من الجفاف، حسبما ذكر موقع «Pristyn Care».

ولكل نوع بشرة أقنعة مناسبة باستخدام قشر الليمون، لكن يجب معرفة الأقنعة المناسبة لوجهك، والتي نستعرضها في السطور التالية:

أقنعة الوجه من قشور الليمون

ملعقتان من مسحوق قشور الليمون.

ملعقة صغير من عسل النحل.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

نصف ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير

لتحضير قناع قشر الليمون لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بكل سهولة قومي بالتالي:

خلط النشا، والعسل مع بعض، ثم ضيفي عليهم قشر الليمون المطحون وقلبيهم جيدًا.

بعد ذلك أضيفي الزبادي للخليط وقلبيه برفق، حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي الخلطة في علبة نظيفة، ثم اتركيها لمدة ربع الساعة حتى تتماسك.