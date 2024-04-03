مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 23.. مربوحة تعترف بغيرتها على الكبير

اعترفت مربوحة خلال أحداث الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي 8 الذي يعرض عبر قناة on عقب أذان المغرب مباشرة، لزوجها الكبير أوي بغيرتها الشديدة من اهتمامة بالغوريلا.

أحداث الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي 8

وبعد ذهاب الغوريلا مع نجلها طرزان بأحداث الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي8، بدأت مربوحة تعترف للكبير بغيرتها الشديدة عليه بسبب اهتمامه الكبير بالغوريلا أكثر منها.

كما اعترف الكبير لمربوحة أنه كان يلاحظ غيرتها الشديدة، وكان يتعمد أن يزيدها ليرى حبها الشديد له، وأكد لها أن أجمل ما في قصة الغوريلا هو غيرتها عليه.

أبطال الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي 8

وشارك في الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي 8، عدد كبير من نجوم الكوميديا أبرزهم: أحمد مكي بدور جوني والكبير، محمد سلام في دور هجرس، رحمة أحمد في دور مربوحة زوجة الكبير.