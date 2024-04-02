إيقاف 3 محاولات بناء مخالفة في الإسماعيلية.. وحملات مكثفة بالقرى

شنت الوحدات المحلية في محافظة الإسماعيلية، حملات مكبرة لإزالة التعديات علي أملاك الدولة، وإيقاف محاولات البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ضمن الحملات اليومية التي تشهدها المحافظة.

وذكر بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية، أن الوحدة المحلية لحي ثانِ مدينة الإسماعيلية، تصدت اليوم الثلاثاء، لحالة بناء مخالف وازالت شدة خشبية مُعَدة لتنفيذ صبة خرسانية بدون ترخيص لأعمدة دور ثامن علوي بشارع شحتة السكة الحديد بمنطقة عرايشية مصر.

وأضاف البيان أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

إيقاف حالتي بناء في مركز أبوصوير

وفي مركز أبوصوير أعلنت محافظة الإسماعيلية، عن إزالة فورية لسور من الطوب الأبيض بطول 70 مترا طوليا بدون ترخيص، كما تم تنفيذ إزالة فورية أخرى لحالة تعدٍّ بالبناء على أرض زراعية بدون ترخيص، على مساحة 50 متر بقرية المنايف.

ووجه محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين موجها الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.