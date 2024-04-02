شهدت محافظة الإسماعيلية استعدادات مكثفة على مدار الأيام القليلة الماضية بالتزامن مع بدء الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وأعلنت هيئة المساحة المصرية، موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 2-4-2024، الموافق الـ23 من شهر رمضان المبارك، بالتزامن مع إعلان مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 2-4-2024

وأعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 2-4-2024، ليحين في تمام السادسة و11 دقيقة.

موعد صلاة المغرب في الإسماعيلية اليوم

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك فإن موعد صلاة المغرب في محافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 2-4-2024، سيحين في تمام الساعة السادسة و15 دقيقة بعد أذان المغرب بدقائق معدودة في جميع المساجد.

موعد الافطار اليوم في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 2-4-2024

وأعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد الإفطار اليوم الثلاثاء 2-4-2024، في تمام الساعة السادسة و11 دقيقة مع انطلاق أذان المغرب اليوم الثلاثاء في نفس الموعد.

وقال الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، إن جميع المساجد تشهد رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى، وخاصة المساجد الكبرى، تزامنًا مع العشر الأواخر لشهر رمضان المبارك، لاستقبال آلاف المصلين والمعتكفين، الطامعين في الفوز بثواب فضل ليلة القدر.