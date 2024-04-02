أماكن بيع السكر في الإسماعيلية غدا.. اعرف أقرب منفذ

حددت محافظة الإسماعيلية، أماكن بيع السكر بسعر 27 جنيها، غدًا الأربعاء ، بعدد من المراكز والقرى، تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية.

أماكن بيع السكر بـ 27 جنيها في الإسماعيلية غدا الأربعاء

وبحسب بيان رسمي لمحافظة الاسماعيلية فإن أماكن بيع السكر بسعر 27 جنيها غدًا، كالتالي:

1- منفذ محمد فؤاد محمد بشارع تل البلد بمركز التل الكبير.

2- منفذ محمد أحمد محمد بمنطقة تل البلد شارع الفدائيين.

3- منفذ سعيد أحمد عثمان بمنطقة الحمادة بالتل الكبير.

4- منفذ محمود عمر كمال بشارع السكة الحديد بالتل الكبير.

5- منفذ عاطف عبد الحليم محمد بقرية الظاهرية بالتل الكبير.

6- منفذ محمد صابر إبراهيم بقرية الجزيرة الخضراء بمركز القصاصين.

7- منفذ حسام محمد إبراهيم بقرية عطية الناظر بمركز التل الكبير.

8- منفذ صلاح عبد العظيم حسن بقرية القصاصين القديمة في مركز التل الكبير.

9- منفذ عمرو محمود سليمان بمنطقة الحمادة بالتل الكبير

10- منفذ محمود محمد محمد بمنطقة تل البلد بمركز التل الكبير.