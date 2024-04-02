 مسلسل صدفة الحلقة 23.. شقيق ريهام حجاج يتقرب منها

أحداث مؤثرة شهدتها الحلقة 23 من مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، اليوم، بعدما حاول «عمر» شقيق ريهام حجاج التقرب إليها، والإنصات إلى حكايتها والسؤال عنها وعن سبب ظهورها، وذلك رغما عن والدته ووالده الذين يرفضان تواجد «صدفة» في حياتهما.

مسلسل صدفة الحلقة 23.. شقيق ريهام حجاج يعترف بها

وحاول «عمر» شقيق «صدفة» من الأب التقرب منها، خاصة بعدما علم أنها تعلم كل تفاصيل حياتهم، وإنها لا تحاول إيذاء أفراد أسرته، ليتحدث معها وينصت لجميع حكاياتها، وما عانت منه قديمًا، وما تعانيه اليوم أيضًا.

واكدت له «صدفة» إنها لم تكن تنوي الظهور في حياتهما خوفا من والدهما «فؤاد» خالد الصاوي، لكن عندما قام بخطفها قررت الكشف عن حقيقتها، حتى أكد لها في النهاية أنها شخصية طيبة.

مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

ويعرض مسلسل «صدفة» يوميًا على قناة الحياة، الساعة 8 وربع مساء.