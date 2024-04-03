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دراما المتحدة

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 24 على قناة on اليوم

كتب:

ياسمين محمود
12:01 ص | الأربعاء 03 أبريل 2024
مشهد من المسلسل

مشهد من المسلسل

شهدت الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 8، أحداثا كوميدية جديدة، وذلك بعد عودة الغوريلا إلى الغابة بصحبة ابنها طرزان.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 24 على قناة on في رمضان

وتأتي مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 24 على قناة on في رمضان العرض الأول في الساعة 6:05 عقب أذان المغرب مباشرة، وتعاد على القناة نفسها في تمام الثالثة صباحًا، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً، كما تعرض في التوقيت نفسه عبر منصة «WATCH IT».

أحداث الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 8

وشهدت الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 8، أحداثا كوميدية عديدة منها محاولة جوني التخلص من الغوريلا بمساعده هجرس.

كما عادت الغوريلا إلى الغابة بعد أن أتى ابنها طرزان إلى المزريطة بحثا عنها ويسلمها الكبير له.

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بقلم ياسمين محمود