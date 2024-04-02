آخر تحديث لأسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية اليوم

أعلنت الشعبة العامة للذهب عن أسعار الذهب خلال ختام التعاملات المسائية اليوم 2-4-2024، ويتابع قطاع كبير من المواطنين أسعار الذهب بشكل مستمر سواء عيار 21 الأوسع انتشارًا بين المواطنين أو عيار 34 الأكثر نقاء، ويعد هذين النوعين من الذهب هما الأكثر رواجًا بين أعيرة الذهب كلها.

سعر الذهب اليوم في مصر

تنشر الوطن أسعار الذهب اليوم 2-4-2024 خلال ختام التعاملات المسائية وهي كالتالي وفق المعلن من الشعبة العامة للذهب على المنصة الرسمية.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 2520 جنيها بعدما كانت 3542 جنيها، دون أن يشمل سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 2080 بعدما كانت 3100 جنيه، دون أن يشمل سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2640 جنيها بعدما كانت 2657 جنيها، دون أن يشمل سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 2053 جنيها بعدما كانت 2072 جنيها، دون أن يشمل سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 24 ألفا و640 جنيها بعدما كانت 24 ألفا و800 جنيه، دون أن يشمل سعري الضريبة والمصنعية.