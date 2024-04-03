موعد أذان المغرب والفجر اليوم 24 رمضان في القاهرة والمحافظات

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواعيد الإفطار والسحور، ومواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 3 -4 - 2024، الموافق 24 من شهر رمضان المبارك 1445 هجرية.

موعد أذان المغرب والفجر في القاهرة ولعض المحافظات

ووفق الهيئة المصرية العامة للمساحة، يحين موعد أذان الفجر والمغرب، الأربعاء، في اليوم 24 من شهر رمضان المعظم، بالقاهرة وبعض المحافظات، كما يلي:

أولا: مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

المغرب: 6:15 دقيقة مساء.

العشاء: 7:34 دقيقة مساء.

سحور: 1:53 دقيقة صباحا.

إمساك: 3:52 دقيقة صباحا.

الفجر: 4:13 دقيقة صباحا.

الظهر: 11:52 مساء.

العصر: 3:30 مساء.

ثانيا: مواقيت الصلاة محافظة الإسكندرية

المغرب: 6:21 دقيقة مساء.

العشاء: 7:34 دقيقة مساء.

سحور: 1:56 دقيقة صباحا.

إمساك: 3:56 دقيقة صباحا.

الفجر: 4:16 دقيقة صباحا.

الظهر: 11:52 مساء.

العصر: 3:36 مساء.

ثالثا: مواقيت الصلاة في أسوان

المغرب: 6:05 دقيقة مساء.

العشاء: 7:19 دقيقة مساء.

سحور: 1:55 دقيقة صباحا.

إمساك: 3:55 دقيقة صباحا.

الفجر: 4:15 دقيقة صباحا.

الظهر: 11:51 ق مساء.

العصر: 3:19 مساء.