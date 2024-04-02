مع حلول اليوم الثالث والعشرين، يتطلع الكثير من الأهالي لمعرفة موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الثلاثاء 2-4-2024، لأداء الفريضة في وقتها وتناول طعام الإفطار في ثالث أيام العشر الأواخر من الشهر المبارك لعام 1445 هجريًا.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الثلاثاء 2-4-2024 وفق إمساكية شهر رمضان من هيئة المساحة المصرية، إذ يحرص المسلمون على تحري صلاة الفجر وبدء صوم يوم جديد.

موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم

وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان المغرب في محافظة الشرقية اليوم الثلاثاء 2-4-2024 يحل في الساعة 6:14 مساء، ويبلغ عدد ساعات الصيام 14 ساعة و21 دقيقة.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الثلاثاء 2-4-2024

وتضم إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الثلاثاء 2-4-2024 الموافق 23 من شهر رمضان المبارك كالتالي:

الفجر: 04:13 صباحا

الظهر: 11:57 مساءً

العصر: 03:30 مساءً

المغرب: 06:14 مساءً

العشاء: 07:33 مساءً.