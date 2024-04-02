ملخص الحلقة 23 من مسلسل صدفة.. محاولة قتل عصام السقا بالسم

انتهت أحداث الحلقة 23 من مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، بإقناع رشدي الشامي لغادة السكرتيرة بقتل «طارق» عصام السقا مسمومًا، وذلك بعدما رفضت «صدفة» تقديم بلاغ فيه.

وطلب «جلال» من السكرتيرة، بأن تضع له السم في العصير، مقابل ملايين الجنيهات، وبالفعل قامت بالمهمة، لكن انتهت الحلقة ولم يتبين ما سيحدث.

ونجح الفنان خالد الصاوي «فؤاد» خلال أحداث الحلقة 23 من مسلسل صدفة، في التخلص من زوج ابنته «منار» ميار الغيطي، وصديقه «معتز» فراس السعيد، بعدما أخبر زوجته الأولى بالأمر.

وخلال أحداث الحلقة 23 من مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، وأثناء تقديم «معتز» فراس السعيد، خاتم الزواج لـ«منار» ميار الغيطي، دخلت زوجته الأولى، لتهاجمه أمامها وتؤكد لها إنه لديه نجل كبير اقترب من سن الزواج، وإنها لم تكون أول أو آخر ضحية له.

وعلى الفور قررت «منار» ميار الغيطي، طرد الأخير من المنزل ورفض الزواج، والاعتراف له أنها لم تكن تحبه من البداية.

مسلسل صدفة

ويعرض مسلسل «صدفة» يوميًا على قناة الحياة، الساعة 8 وربع مساء.

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.