قصة حب الفنان محمد علي رزق.. بدأت بـ«صدفة» وانتهت بزواج (فيديو)

عام 2020 كان شاهدا على بداية قصة حب جديدة للفنان محمد علي رزق، الذي يقدم دور «مصطفى ضرغام» في مسلسل صيد العقارب المذاع على فضائية CBC، إذ التقى صدفة بصديقته مهندسة الديكور نورين ماهر عقب انفصاله عن زوجته سارة فهيم، لتُكلل الصدفة بحب لمدة عام ثم زواج، بحسب حديثه في برنامج «شهريار زمانه» الذي تقدمه أميرة نور على راديو النيل التابع للشركة المتحدة.

قصة حب محمد علي رزق وزوجته

الفنان محمد علي رزق، تحدث عن قصة حبه وزواجه من نورين قائلا: «الصدفة هي اللي جمعتنا، كنا أصحاب زمان واختفينا عن بعض أكتر من 7 سنوات، وبعدين اتقابلنا صدفة بعد ما كنا بنطمن على بعض على السوشيال ميديا، فهي شافت فيا حاجة حلوة وإني متغيرتش بعد دخولي عالم التمثيل، وأنا قولتلها إن أنا نازل أقابل البنوتة الصغيرة لكن لقيت حاجة مختلفة».

ست الستات ورصينة وعاقلة ومثقفة ولبقة وتستطيع إدارة حوار جيد، هي الصفات التي وجدها محمد علي رزق في زوجته الثانية نورين ماهر، ليقرر الارتباط بها: «كانت بالنسبة لي عيلة هي أصغر مني بـ9 سنين، فكنت عامل حسابي إن رايح أقابل بنت صغيرة وهي كانت فاكرة هتقابل ممثل بقى مشهور فاتغير، لقيتني لسه على الله حكايتي وأنا لقيتها مثقفة ورصينة، أنا كنت رايح بصورة ورجعت بعكسها وهي كذلك».

كل رجل بداخله طفل صغير

محمد علي رزق، أكد أن كل رجل داخله طفل صغير، وأن الزوجة تستطيع التحكم في تلك العلاقة: «الراجل جواه طفل صغير، بس الست بتخفي الطفل ده عن عيون الناس، لكن الراجل عشوائي شوية بيظهر الطفل ده قدام الكل، وعلشان كده الزوجة لازم تتعامل وتتحكم في الطفل ده».