المدينة الشبابية ببورسعيد تنظم دورة رمضانية للبراعم والناشئين

نظمت المدينة الشبابية بمحافظة بورسعيد، دورة رمضانية للبراعم والناشئين تحت شعار «أنت المستقبل»، بمشاركة أكثر من 200 طفل بالأندية والأكاديميات، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بإشراف اللواء عبد الرحمن شلش وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية، وأحمد سعيد مدير عام المدن الشبابية بالقناة وسيناء.

حضر حفل الافتتاح، عبد الفتاح حافظ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، ولفيف من الشخصيات الرياضية والعامة والإعلاميين والصحفيين، واللاعب الدولي السابق حماده طلبه.

بدأ الاحتفال بافتتاح الدورة الرمضانية، بالسلام الجمهوري، ثم عرض الإضاءات المختلفة «ليزر»، والفاير شو، وعرض إفريقي رياضي، وسط طابور العرض للأطفال المشاركين بالبطولة، وفي حالة من الفرحة والسعادة للحضور من أولياء الأمور، وقام بضربة البداية الحكم الدولي ميدو سلامة، واللاعب السابق ميدو حامد.

دوري الدورة الرمضانية

وأكد محمد عبد العزيز، مدير المدينة الشبابية، ورئيس لجنة تنظيم البطولة، أنه تم التنسيق بأن تكون الدورة الرمضانية بنظام الدوري وتجميع النقاط.

أنت المستقبل للبراعم

وأشاد عبدالفتاح حافظ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، بفكرة الدورة الرمضانية للبراعم والناشئين، وأيضاً احتيار اسم «أنت المستقبل» والذي يحفز اللاعبين على التفوق الرياضي من الصغر.