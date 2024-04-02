بعد دكر البط.. «خساية» جائزة أفضل لاعب في دورة رمضانية بالمنوفية (صور)

شهدت قرية البندارية التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، تقديم جائزة «خساية» لـ«أفضل لاعب» ضمن منافسات دورة الموهوبين الرمضانية بالقرية، وسط حالة من الفرحة والبهجة بين الجماهير.

تقديم خساية لأفضل لاعب في دورة تلا

وقال محمود حمدي المدير الفني لمنتخب المنوفية للصم والبكم وأحد المنظمين: «أحد المشجعين في الدورة الرمضانية قرر أن يكافئ رجل المباراة بخساية».

قصة المشجع والخساية

وقال صفوت الديب، أحد أبناء القرية، - الذي حرص على إعطاء اللاعب «الخساية» كمكافأة على أدائه -، إنه أثناء رجوعه من أرضه الزراعية وأثناء مشاهدته المباراة أُعجب بأداء اللاعبين، وكان معه عدة حِزم من الخس، فقرر أن يعطي رجل المباراة «خساية» تقديرا له على لعبه وعشقه لكرة القدم منذ صغره.

الجدير بالذكر أن الدورات الرمضانية التي تقام كل عام بمناسبة الشهر الكريم شهدت هذا العام تقديم جوائز مثيرة للجدل مثل «دكر البط - شيكارة عليقة - كرتونة بيض - باكت حفاضات - كيلو أرز»، وغيرها من الجوائز لأحسن لاعب في المباراة.