وظائف الشباب والرياضة 2024.. رواتب تصل إلى 14 ألف جنيه ومكافآت شهرية

تسعي الدولة جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب للقضاء علي البطالة، سواء في القطاع العام، من خلال المسابقات التي تعلن عنها عبر بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز القومي للتنظيم والإدارة، أو بواسطة منتديات التوظيف التي تعلن عنها وزارة الشباب والرياضة.

ونرصد لكم في السطور التالية، تفاصيل وظيفة الشباب والرياضة 2024، والتي تصل رواتبها إلى 14 ألف جنيه شهريًا.

تخصصات وظيفة الشباب والرياضة 2024

ووفقًا لما أعلنته مبادرة توظيف مصر التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، فأنّ التخصص المطلوب لوظيفة الشباب والرياضة 2024، من إحدى شركات الأثاث المكتبي والديكور والتشطيبات، وظيفة شراء أثاث مكتبي، بمدينة نصر.

شروط وظيفة الشباب والرياضة 2024

ووفقًا للمبادرة، فأن شروط وظيفة الشباب والرياضة 2024، جاءت كالتالي:

- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس.

- خبرة تبدأ من 3 إلى 5 سنوات.

- أن يكون جيدًا في اللغة الإنجليزية.

- الحد الأقصى للسن 35 سنة.

- لديه مهارات تفاوض ممتازة.

المميزات والحقوق الوظيفية

- صافي المرتب يبدأ من 8000 إلى 14000 جنيه.

- ساعات العمل 9 ساعات.

- يومان عطلة.

- مكافأة كل شهر.

طريقة التقديم على وظيفة الشباب والرياضة 2024

ويمكن التقديم على وظيفة الشباب والرياضة 2024، عن طريق إرسال السيرة الذاتية المحدثة على (CV@tawarwghayar.com)، وذكر المسمى الوظيفي في موضوع (شراء- أثاث مكتبي).