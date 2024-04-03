حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات.. العظمى تصل 36 درجة

تشهد حالة الطقس اليوم في محافظات مصر، ارتفاعًا في درجات الحرارة حيث تصل درجة الحرارة العظمى إلى 36 في بعض المحافظات، وسط تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من ظاهرة مؤثرة خلال الصباح الباكر، تضرب عدد كبير من المحافظات، كما أعلنت توقعات طقس الأيام المقبلة، والذي يشهد اضطرابا حادا في الأحوال الجوية، وعودة سقوط الأمطار.

وفي السطور التالية، تنشر «الوطن» تفاصيل حالة الطقس اليوم في محافظات مصر، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى، وأبرز الظواهر الجوية، فضلًا عن تحذيرات الأرصاد، وتوقعات الطقس في الأيام المقبلة، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

الطقس اليوم في مصر

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيان لها، أنّ حالة الطقس اليوم في مصر، تشهد أجواء حارة نهارًا في القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، والوجه البحري، وجنوب البلاد، بينما تكون دافئة على السواحل الشمالية، وتتحسن لتصبح لطيفة خلال الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الطقس اليوم في الإسكندرية

وفيما يخص حالة الطقس اليوم في الإسكندرية، فتشهد عروس البحر الأبيض أجواء دافئة، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14، فضلًا عن كثافة الشبورة المائية خلال الصباح الباكر على أغلب الطرق.

درجة الحرارة اليوم

وتشهد درجة الحرارة اليوم في مصر، ارتفاعًا طفيفًا في اليوم الرابع والعشرين من شهر رمضان، إذ تأتي العظمى والصغرى في الظل كالآتي:

القاهرة والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 18.

جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.

الطقس غدا في مصر

وتشير توقعات حالة الطقس غدا في مصر، إلى ارتفاع درجات الحرارة بقيم تصل إلى درجتين على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وجنوب الصعيد، كما تستمر الشبورة المائية، وتنشط حركة الرياح على مناطق متفرقة في القاهرة الكبرى، وأقاليم شمال الصعيد، على فترات متقطعة.

الطقس في الأيام المقبلة

وتكشف توقعات الطقس في الأيام المقبلة، عودة الاضطرابات في الأحوال الجوية، إذ تنخفض درجات الحرارة نحو 4 درجات دفعة واحدة بدءًا من الأحد القادم 7 أبريل، وتضرب أمطار متفاوتة الشدة مناطق متفرقة من شمال البلاد، ويزداد نشاط الرياح الباردة التي تزيد من الإحساس بالبرودة.