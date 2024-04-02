أمطار تضرب جنوب سيناء اليوم.. متفاوتة الشدة ورعدية في بعض الأحيان

ضربت أمطار جنوب سيناء اليوم الثلاثاء الموافق 2-4-2024، وذلك كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي أعلنت خلال الساعات القليلة الماضية، حدوث اضطرابات في الأحوال الجوية، يصاحبها سقوط أمطار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فضلًا عن نشاط حركة الرياح على أغلب الأنحاء، وذلك ضمن حالة الطقس اليوم، كما أعلنت موعد تحسن حالة الطقس.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل سقوط أمطار اليوم في جنوب سيناء اليوم، فضلًا عن تفاصيل حالة الطقس في جنوب سيناء اليوم وغدًا، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أمطار جنوب سيناء اليوم

وضربت أمطار جنوب سيناء اليوم، مناطق متفرقة، إذ كانت متفاوتة الشدة وتراوحت بين خفيفة ومتوسطة، ورعدية في بعض الأحيان، فيما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، إنّ آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى وجود سحب رعدية ممطرة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء، يصاحبها استمرار سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

الطقس في جنوب سيناء

وشهدت حالة الطقس في جنوب سيناء اليوم أجواء حارة نهارًا رغم سقوط الأمطار، ولطيفة خلال الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وسجلت درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22 درجة.

طقس جنوب سيناء غدا

وتشهد جنوب سيناء غدا الأربعاء طقسًا حارا طوال النهار، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24 درجة، فيما تستمر تلك الأجواء الحارة، وتنحسر فرص سقوط الأمطار ضمن توقعات الطقس في الأيام المقبلة بجنوب سيناء، وذلك حتى السبت 6 أبريل.

اضطراب الأحوال الجوية

واعتبارًا من الأحد 7 أبريل، فإنّ البلاد تشهد انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 3 وحتى 4 درجات مئوية، فضلًا عن نشاط حركة الرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الجو، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة بشمال البلاد.