الأرصاد تحذر من الطقس الأيام المقبلة وعودة الأمطار.. هل تستمر للعيد؟

تضرب موجة من الاضطراب في الأحوال الجوية، المحافظات خلال الأيام القادمة، وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية، حول حالة الطقس في الأيام المقبلة، وتحديدًا مطلع الأسبوع المقبل، والتي يصاحبها عودة لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة، وتقلبات حادة في درجات الحرارة، ونشاط حركة الرياح مما يزيد من الإحساس بالبرودة.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل حالة الطقس في الأيام المقبلة، فضلًا عن درجات الحرارة لمدة أسبوع، والطقس في الإسكندرية، متضمنًا حالة الطقس اليوم وغدًا، وتحذيرات الأرصاد الجوية، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

الطقس اليوم وغدًا

تشمل حالة الطقس اليوم وغدًا في مصر، أجواء حارة على أغلب الأنحاء، تتحسن مساءً لتسود أجواء لطيفة خلال الليل وفي الصباح الباكر، بينما تستمر كثافة الشبورة المائية على أغلب الطرق، ونشاط حركة الرياح على عددٍ من المحافظات.

درجات الحرارة لمدة أسبوع

وتأتي درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية كما يلي:

طقس والخميس والجمعة والسبت

وتشير هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها حول طقس الأيام القادمة، إلى استمرار ظاهرة الشبورة المائية على أغلب الطرق خلال الصباح الباكر، في محافظات القاهرة الكبرى، وأقاليم شمال الصعيد، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، ومدن القناة، فضلًا عن نشاط الرياح على القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية والوجه البحري، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يخص توقعات الطقس في الأيام المقبلة، فإنّ الأرصاد تحذر من الاضطراب في الأحوال الجوية بدءًا من الأحد المقبل الموافق 7 أبريل، إذ تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 وحتى 4 درجات على كافة الأنحاء.

كما تشهد البلاد، عودة سقوط الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة بشمال البلاد، ونشاط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة مما يتسبب في زيادة الإحساس ببرودة الجو.

طقس الإسكندرية في الأيام المقبلة

ووفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية، فإنّ طقس الإسكندرية في الأيام المقبلة، يشهد عودة سقوط الأمطار، والأجواء الشتوية، يصاحبه انخفاض في درجات الحرارة، ونشاط حركة الرياح.