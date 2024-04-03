ماجدة خيرالله: «الحشاشين» عمل لا يحدث مرتين في زمن واحد

أشادت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله بمسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز، ومن إخراج بيتر ميمي، مع عرض الحلقة الـ23 من الأحداث، حيث وصفت المسلسل بالعمل الذي لا يحدث مرتين في زمن واحد، خلال منشور عبر حسابها على «فيسبوك».

وكتبت ماجدة خيرالله، في حديثها على مسلسل الحشاشين، «الصوت في الحلقة 23 من مسلسل الحشاشين مميز جدا، ترجمة حقيقية للتعبير البلاغي تكسرت النصال على النصال، تصميم المعارك خرافي، نهاية زيد ابن سيحون قد اقتربت، ولكنه يستقبلها بشجاعة وبعد ما أفرغ كل ما كان في جعبته من اتهامات لحسن الصباح، أمام رجاله بمنطق سديد».

مسلسل الحشاشين مباراة عظيمة في الأداء

عبرت ماجدة خيرالله عن انبهارها بالأداء التمثيلي لأبطال المسلسل، قائلة: «مباراة عظيمة في الأداء، بين أحمد عيد وكريم عبد العزيز، وأحمد عبد الوهاب، الذي يستمع للاتهامات والمرافعة صامتا، قبل أن يمنحه الصباح فرصة الانتقام من قاتل أبويه، مسلسل الحشاشين لا يحدث مرتين في زمن واحد، وقد يمر عشر سنوات حتي يجود قريحة المبدعين بمثل هذا العمل الفني مرة أخرى».