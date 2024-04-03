مسلسل الحشاشين الحلقة 23.. ميرنا نور الدين تهرب من قلعة آلموت

نجحت دنيا زاد (ميرنا نور الدين) زوجة حسن الصباح في الهرب من قلعة آلموت مع ابنتها الصغيرة خديجة، والجارية نورهان (سارة الشامي)، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 23، وذلك بمساعدة من نجلها الهادي.

وخلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 23، طلب دنيا زاد من نجلها الهادي أن يساعدها في الهرب من القلعة، حيث إنها لا تستطيع العيش مع زوجها حسن الصباح أو تأمن غدره بعد ما قام بقتل نجلهما الأكبر الحسن، «أبوك قتل أخوك من غير حتى ما يعرفني مكان قبره فين.. الهادي أنت الأمل الوحيد اللي لينا في الدنيا.. عايز أمك تهدى وترتاح خرجني أنا واختك من هنا هربنا من القلعة.. أنقذ أمك وأختك».

مسلسل الحشاشين الحلقة 23

مسلسل الحشاشين الحلقة 23.. الهادي يساعد دنيا زاد على الهرب

ويخبر الهادي والدته بمدى خطورة الأمر في حال اكتشاف حسن الصباح له، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 23، حيث إن من الممكن أن يقوم بقتله كما فعل مع شقيقه الأكبر، لترد عليه: «مش هيعرف.. أنت الوحيد اللي عارف الممرات السرية في القلعة وتقدر تتحكم في الحراس»