تتواصل الأحداث في الملحمة التاريخية الحشاشين، التي وصلت إلى ذروتها، حيث ينتظر الجمهور مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 24، حيث من المقرر أن تشهد الأحداث في الحلقة الجديدة عديد من المفاجآت، خاصة بعد ما حكم حسن الصباح بالإعدام على زيد ابن سيحون، واختار يحيى لينفذ الحكم انتقاما لوالده مؤذن أصفهان الذي قتله ابن سيحون.

وتسمح منصة WATCH IT الإلكترونية لمشتركيها مشاهدة الحلقة الجديدة من المسلسل قبل مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 24، إذ تعرض في تمام الساعة 7:15 مساء قبل ساعتين من عرضها التليفزيوني.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC

وتبدأ مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 24 في تمام الساعة 9:15 مساء، وتعاد على القناة نفسها الساعة 1:45 صباحا، و4:15 عصرا، بينما تعرض الحلقة على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، وتعاد الساعة 6:30 صباحا بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 1:30 ظهرا.