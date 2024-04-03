مسلسل الحشاشين الحلقة 24.. هل يقتل يحيى عدوه زيد ابن سيحون؟

نهاية مفتوحة شهدتها الحلقة الماضية من الملحمة التاريخية الحشاشين، وهو ما يجعل الجمهور متشوق لمسلسل الحشاشين الحلقة 24 لمعرفة تكملة الأحداث التي بدأتها الحلقة الماضية، بعد ما أعلن حسن الصباح «كريم عبد العزيز» الحكم بالإعدام على زيد ابن سيحون «أحمد عيد»، وطلب من يحيى «أحمد عبد الوهاب» تنفيذ الحكم ليثأر لوالديه الذين قتلهما سيحون.

مجموعة من السيناريوهات طرحها الجمهور قبل ساعات من عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 24، عن مصير يحيى وابن سيحون، خاصة بعد ما كشف الأخير لـ يحيى أنّه قتل والديه بأمر من حسن الصباح نفسه، هل سيكون لهذا الاعتراف دور في تغيير مجريات الأمور.

مسلسل الحشاشين الحلقة 24

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 24

ويستطيع جمهور الملحمة التاريخية مشاهدة مسلسل الحشاشين الحلقة 24 فور طرحها على منصة واتش آت الإلكترونية في تمام الساعة 7:15 مساء، أي قبل موعد عرضها التلفزيوني والذي يبدأ الساعة 9:15 مساء على قناة DMC قبل أن تعرض للمرة الثانية على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء.