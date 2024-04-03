مسلسل الحشاشين الحلقة 24.. هروب زوجة حسن الصباح من قلعة آلموت

وسط حالة الانشغال التي مرّ بها حسن الصباح «كريم عبد العزيز» بسبب خسارة قلعة ابن الحافظ الحرب أمام جيش السلاجقة، ومعرفته بخيانة زيد ابن سيحون «أحمد عيد»، استغلت دنيا زاد «ميرنا نور الدين» زوجة حسن الصباح الوضع للهرب من قلعة آلموت بمساعدة نجلها الهادي، ومن المتوقع أن يكتشف الصباح هروب زوجته مع ابنته الصغيرة والجارية نورهان «سارة الشامي»، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 24.

ومن المقرر أن تلقي أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 24 الضوء على الوضع داخل القلعة بعد هرب دنيا زاد، ورد فعل حسن الصباح، وهل سينجح في استعادتهم مرة أخرى إلى القلعة، وهل سيعلم أنّ نجله الهادي وراء هروب والدته وشقيقته أم لا، وعلى الجانب الآخر تصور الحلقة مصير دنيا زاد بعد هروبها من الصباح وهل ستنجح في النجاة أم لا؟.

مسلسل الحشاشين الحلقة 24

مسلسل الحشاشين الحلقة 24.. هل تعثر دنيا زاد على قبر نجلها؟

كان السبب الأبرز وراء هروب دنيا زاد من قلعة آلموت هو الابتعاد عن شيطان القلعة حسن الصباح كما تصفه، والعثور على قبر نجلها الحسين الذي قتله الصباح، وتكشف أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 24، إذا ستنجح في العثور على قبر نجلها.