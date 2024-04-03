موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 24 بطولة كريم عبدالعزيز

تتيح شبكة DMC للجمهور مشاهدة الملحمة التاريخية الحشاشين على شاشتها، بعد ما حددت موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 24، والتي ينتظر الجمهور عرضها خاصة مع النهاية التي شهدتها أحداث الحلقة الماضية حيث كشف زيد ابن سيحون ليحيى أنّ حسن الصباح هو المحرض على قتل والده مؤذن مدينة أصفهان.

ويتسع موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 24، ليشمل عددا من الأوقات المختلفة على مدار اليوم على قناتي DMC وDMC دراما، ويمكن لمشتركي منصة WATCH IT مشاهدة الحلقة في أي وقت على مدار اليوم بعد عرضها الأول في تمام الساعة 7:15 مساء، حيث تعرض على المنصة قبل موعد عرضها التلفزيوني الأول الساعة 9:15 مساء.

مسلسل الحشاشين الحلقة 24

موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 24

وحددت شبكة قنوات DMC موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 24، ليكون في تمام الساعة 1:45 صباحا إضافة إلى إعادة ثانية الساعة 4:15 مساء، أما الإعادات على قناة DMC دراما، فتكون الساعة 6:30 صباحا إضافة إلى 1:30 ظهرا.