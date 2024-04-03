تعادل مخيب للآمال لكورينثيانز البرازيلي في انطلاق مجموعات سود أمريكانا

تعادل راسينج الأوروجوياني، فجر اليوم، مع كورينثيانز البرازيلي، إيجابيا بنتيجة 1/1 على ملعب سنتيناريو، بالجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة من بطولة كوبا سود أمريكانا، التي تضم إلى جانب الفريقين كل من أرجنتينوس جونيورز الأرجنتيني، وناسيونال أسونسيون البارجوياني.

وسجل يوري ألبرتو لاعب كورينثيانز، الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 69 من عمر الشوط الثاني، برأسية من منتصف منطقة الجزاء على إثر تمريرة عرضية من رودريجو جارو، لتسكن وسط شباك راسينج.

وشهدت الدقيقة 80 من عمر الشوط الثاني، إلغاء حكم اللقاء هدفا أحرزه خوسيه فاريلا لاعب راسينج بعد لجوءه لتقنية الفار.

¡El gol que abrió el marcador en Montevideo!



Yuri Alberto anotó el primero de @Corinthians en la CONMEBOL #Sudamericana 2024.#LaGranConquista pic.twitter.com/WdThne2Vqk — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) April 3, 2024

وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني بـ5 دقائق، سجل أوجستين ألانيز لاعب راسينج، هدف التعادل بتسديدة بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء على إثر تمريرة حاسمة من نيكولاس سوسا، لتسكن الزاوية اليسرى السفلية لحارس كورينثيانز.

وانطلقت مباريات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة كوبا سود أمريكانا، فجر اليوم، بفوز أرجنتينوس جونيورز الأرجنتيني خارج ملعبه على ناسيونال أسونسيون البارجوياني بنتيجة 3-2 على ملعب ديفنسوريس دل تشاكو، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة.

تعادل بيلجرانو الأرجنتيني مع إنترناسيونال البرازيلي سلبيا

وتعادل بيلجرانو الأرجنتيني مع إنترناسيونال البرازيلي سلبيا على ملعب ماريو ألبيرتو كيمبس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانب الفريقين كل من دولفين الإكوادوري، ريال تومايابو البوليفي.

في مباراة أخرى، فاز أتليتيكو باراناينسي البرازيلي على سبورتيفو أميليانو البارجوياني بنتيجة 4-1 في إطار منافسات المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانب الفريقين، كل من دانوبيو الأوروجوياني وديبورتيفو رايو زوليانو الفنزويلي.