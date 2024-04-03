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دراما المتحدة

كلوب أمريكا يضع قدما في نصف نهائي كأس أبطال الكونكاكاف

كتب:

حسن رمضان
06:03 ص | الأربعاء 03 أبريل 2024
مباراة نيو إنجلاند وكلوب أمريكا المكسيكي

مباراة نيو إنجلاند وكلوب أمريكا المكسيكي

خسر نيو إنجلاند الأمريكي، أمام كلوب أمريكا المكسيكي، برباعية نظيفة فجر اليوم، على ملعب جيليت بماساتشوستس، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس أبطال الكونكاكاف.

وأحرز أهداف كلوب أمريكا المكسيكي كل من هنري مارتن، أليكس زينديجاس، كريستيان كالديرون، في الدقائق 16، 24، 63، وبريان رودريجيز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وشهدت الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، إجراء كلوب أمريكا المكسيكي، تبديل اضطراري بنزول كيفن ألفاريز مكان كينجز بسبب الإصابة.

ويستضيف كلوب أمريكا، نظيره نيوإنجلاند الأمريكي على ملعب أزتيكا فجر يوم الأربعاء المقبل، وستنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة و36 دقيقة فجرا بتوقيت القاهرة.

كولومبوس كرو يتعادل مع تيجريس المكسيكي

وفي مباراة أخرى في الدور ذاته، تعادل كولومبوس كرو الأمريكي مع نظيره تيجريس أونال المكسيكي إيجابيا بنتيجة 1-1 على ملعب لوور دوت كوم فليد بأوهايو.

وأحرز أهداف اللقاء كل من أندريه بيير جينياك لصالح تيجريس في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، بينما تعادل كولومبس كرو عن طريق اللاعب دييجو روسي في الدقيقة 43 من الشوط ذاته.

وشهدت الدقيقة 77 من أحداث الشوط الثاني، طرد لاعب كولومبوس كرو أيدان موريس لحصوله على الإنذار الأصفر الثاني.

ويستضيف تيجريس أونال المكسيكي، كولومبوس كرو على ملعب يونيفرستاريو، فجر يوم الأربعاء المقبل في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس أبطال الكونكاكاف، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية و45 دقيقة فجرا بتوقيت القاهرة.

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