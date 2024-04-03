ليجا الإكوادوري حامل لقب سود أمريكانا يخسر أولى مبارياته بليبرتادوريس

خسر ليجا دي كيتو الإكوادوري، حامل لقب كوبا سود أمريكانا 2023، صباح اليوم، من يونيفرسيتاريو البيروفي، بنتيجة 1-2 على «ملعب مونومنتال» في ختام اليوم الأول من مباريات اليوم الأول من الجولة الأولى المجموعات في بطولة كوبا ليبرتادوريس.

ويشارك ليجا دي كيتو الإكوادوري ويونيفرسيتاريو البيروفي في المجموعة الرابعة إلى جانب كل من جونيور الكولومبي، ووتافوجو البرازيلي.

وشهد اللقاء في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، إلغاء حكم اللقاء، هدفا أحرزه خوسيه ريفيرا لاعب يونيفرسيتاريو البيروفي بعد اللجوء إلى تقنية الفار.

وفي الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، سجل ليونيل كينيونيز لاعب ليجا دي كيتو الإكوادوري، الهدف الأول، بتسديدة بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء، لتسكن الزاوية اليسرى السفلية لحارس مرمى يونيفرسيتاريو البيروفي.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، بـ4 دقائق أجرى يونيفرسيتاريو، تبديلا اضطراريا بنزول خايرو كونشا مكان كريستوفر جونزاليس بداعي الإصابة.

هدف تعادل يونيفرسيتاريو

وبعد مرور 5 دقائق فقط من انطلاق صافرة بدء الشوط الثاني، سجل خوسيه ريفيرا، لاعب يونيفرسيتاريو، هدف التعادل برأسية من منتصف منطقة الجزاء على إثر تمريرة عرضية من مارتن جويديس، لتسكن الزاوية اليمنى السفلية لمرمى ليجا دي كيتو.

وفي الدقيقة 63، أجرى ليجا دي كيتو، تبديلا اضطراريا بنزول جوزيف إسبينوزا مكان ماركو أنجولو بسبب الإصابة.

وعمت الأفراح في «ملعب مونومنتال» في الدقيقة 70، بإحراز خوسيه ريفيرا، الهدف الثاني لفريقه بتسديدة بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء، لتسكن الزاوية اليمنى السفلية لشباك ليجا دي كيتو الإكوادوري.