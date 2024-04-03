رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

ديفينسا الأرجنتيني يفوز على فاييخو البيروفي في مجموعات سود أمريكانا

كتب:

حسن رمضان
06:50 ص | الأربعاء 03 أبريل 2024
مباراة فاييخو البيروفي وديفينسا الأرجنتيني

مباراة فاييخو البيروفي وديفينسا الأرجنتيني

حقق ديفينسا خوستيكا الأرجنتيني، صباح اليوم، انتصارا على يونيفرسيداد سيزار فاييخو البيروفي، بهدف دون رد على ملعب مانسيش في ختام مباريات اليوم الأول من الجولة الأولي في دور المجموعات لبطولة كوبا سود أمريكانا، المسابقة الثانية في قارة أمريكا الجنوبية بعد كوبا ليبرتادوريس.

هدف زاباتا لاعب ديفينسا الأرجنتيني

وأحرز يورمان زاباتا، لاعب ديفينسا خوستيكا، هدف الفوز في الدقيقة 59 من عمر الشوط الثاني بتسديدة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء، لتسكن الزاوية اليسرى السفلية لمرمى فريق يونيفرسيداد سيزار فاييخو البيروفي.

 وجاءت المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى من بطولة كوبا سود أمريكانا، التي تضم بجانبهما كل من إنديبيندينتي ميديلين الكولومبي وأولويز ريدي البوليفي.

اقرأ المزيد:

تعادل مخيب للآمال لكورينثيانز البرازيلي في انطلاق مجموعات سود أمريكانا

مهمة سهلة لبوكا جونيورز الأرجنتيني في بطولة كوبا سود أمريكانا

بمشاركة بوكا جونيورز.. إجراء قرعة دور المجموعات في سود أمريكانا

انطلاق دور مجموعات ليبرتادوريس بـ5 لقاءات.. أبرزها ميلوناريوس وفلامنجو
بقلم حسن رمضان