ديفينسا الأرجنتيني يفوز على فاييخو البيروفي في مجموعات سود أمريكانا

حقق ديفينسا خوستيكا الأرجنتيني، صباح اليوم، انتصارا على يونيفرسيداد سيزار فاييخو البيروفي، بهدف دون رد على ملعب مانسيش في ختام مباريات اليوم الأول من الجولة الأولي في دور المجموعات لبطولة كوبا سود أمريكانا، المسابقة الثانية في قارة أمريكا الجنوبية بعد كوبا ليبرتادوريس.

هدف زاباتا لاعب ديفينسا الأرجنتيني

وأحرز يورمان زاباتا، لاعب ديفينسا خوستيكا، هدف الفوز في الدقيقة 59 من عمر الشوط الثاني بتسديدة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء، لتسكن الزاوية اليسرى السفلية لمرمى فريق يونيفرسيداد سيزار فاييخو البيروفي.

¡El gol de la victoria en Trujillo! Yorman Zapata aprovechó el rebote para inclinar la balanza a favor de @ClubDefensayJus.#LaGranConquista pic.twitter.com/QIugW1sZnQ — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) April 3, 2024

وجاءت المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى من بطولة كوبا سود أمريكانا، التي تضم بجانبهما كل من إنديبيندينتي ميديلين الكولومبي وأولويز ريدي البوليفي.