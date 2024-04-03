مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 9.. رحلة البحث عن ابن آسر ياسين

ينتظر المشاهدون حل لغز نجل آسر ياسين في مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 9، وشهدت الحلقة 8 توجه «مروان» إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن المستشفى المتسبب في تبديل ابنه أثناء ولادته، لكن ضابط المباحث يرفض تحرير محضر بالواقعة قبل رفع دعوى إنكار نسب حتى يحق له السير في الإجراء القانوني ضد المستشفى.

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 9

من ناحية أخرى، ضمن أحداث الحلقة السابقة، أوضحت نجوى أنّها تركت ليلى وشقيقتها منذ الصغر وسافرت دبي بسبب صعوبة العيش مع والدها الذي كان يعنفها، ووصل الأمر في إحدى المرات إلى أن نجوى فكرت في إنهاء حياتها، لينتهي المشهد بتصالح الطرفين وسط أجواء مؤثرة وعاطفية.

موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 9

يعرض مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 9 على قناة DMC الساعة 18:15، ضمن مسلسلات رمضان 2024، بالتزامن مع العرض على منصة «Watch it»، ويعاد بثه في تمام الساعة 5:00 صباحًا، وفي 2 عند الظهر.

مسلسل بدون سابق إنذار

ومسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، ونبيل الحلفاوي، ونهال عنبر، وأحمد خالد صال، والمسلسل من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن إنتاج محمد مشيش.