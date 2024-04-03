ملخص الحلقة 8 من مسلسل بدون سابق إنذار.. سر جفاء علاقة عائشة بن أحمد وأمها

حالة من التشتت والحيرة تصيب آسر ياسين «مروان» بعد أن علم بمسألة وجوب إنكار أبوته للطفل عمر، لكي يستطيع رفع دعوى قضائية ضد المستشفى التي ولد بها الطفل في محافظة الإسماعيلية، واتهامها بتبديل ابنه الحقيقي أثناء ولادته، قبل أن يقرر التشاور مع عائشة بن أحمد «ليلى»، التي ترفض فكرة إنكار الأبوة ليقرر إبعاد تلك الخطوة عن تفكيره والبحث عن ابنه الحقيقي كما كان يفعل.

«أم ليلى» توضح سبب سفرها إلى دبي

تتوالى الأحداث في الحلقة 8 من مسلسل بدون سابق إنذار لتوضح لنا السبب وراء تعامل «ليلى» بقسوة وجفاء لوالدتها حنان سليمان «نجوى»، إذ تدور جلسة عتاب بين الطرفين أثناء زيارة الآخيرة لابنتها من أجل الاطمئنان على الطفل عمر، وتوضح نجوى أنها تركت ليلى وشقيقتها منذ الصغر وسافرت دبي بسبب صعوبة العيش مع والدها الذي كان يعنفها، ووصل الأمر في إحدى المرات إلى أن نجوى فكرت في إنهاء حياتها، لينتهي المهشد بتصالح الطرفين وسط أجواء مؤثرة وعاطفية.

آسر ياسين يحاول الوصول لابنه الحقيقي

ويواصل آسر ياسين، البحث عن ابنه بمساعدة صديقه عماد، بعدما توصلا إلى منزل إحدى الممرضات «زينب»، التي كانت تعمل بالمستشفى وقت ولادة الطفل عمر بالإسماعيلية، ولكن عماد اكتشف أمرا غير سارا وهو أن هذه الممرضة تركت بيتها منذ سنوات بصورة مفاجئة، ولا يعمل جيرانها أين ذهبت، مما زاد الشكوك في نفوس الطرفان بأنها لها يد فيما حدث.

أمنية تجري عملية تجميد البويضات

ويأتي ذلك بالإضافة إلى قيام أمينة «صديقة ليلى» بتجميد بويضاتها، بسبب تأخر سن زواجها، وتعاتب ليلى على نسيانها موعد العملية وعدم السؤال عنها للاطمئنان عليها، ولكن أمينة تتفهم انشغال ليلى والمصاعب التي تحدث في حياتها.

الصلح بين حسن وزوجته

وتلعب الفنانة نهال عنبر «والدة آسر ياسين»، دورا مهما في تحسين الأوضاع بين ابنها حسن وزوجته نهى، بعدما شهدت الحلقات الماضية صراعات وخلافات بين الطرفين وصلت بهما إلى الطلاق، وقامت نهال عنبر بتوضيح الظروف الصعبة التي يعانيها ابنها حسن خلال الفترة الحالية لتتفهم نهى الأمر.