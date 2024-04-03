مسلسل فراولة الحلقة 9.. هل تُنشأ نيللي كريم تطبيق لقراءة الكف والفنجان؟

لقب جديد حصلت عليه الفنانة نيللي كريم، في أحداث مسلسل «فراولة»، وهو «ملكة العلاج والطاقة» وأصبح مُنتشرا عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بعد أن أطلقته عليها الإعلامية هبه الأباصيري خلال برنامج «الستات مايعرفوش يكذبوا» ليقدم مهندس صيانة الأجهزة، اقتراحا لـ«فراولة» بإنشاء تطبيق عن قراءة الكف والفنجان، وينتظرالمشاهدون هل تطبق نيللي كريم الفكرة خلال أحداث مسلسل فراولة الحلقة 9 أم لا؟

أحداث الحلقة 8 من مسلسل «فراولة»

وتضمنت أحداث الحلقة 8 من مسلسل «فراولة»، طلب أحمد سعد الذي يجسد دور «ميشو» مقابلة نيللي كريم لعلاج والدته ولكن كان اللقاء بعد 120 يومًا، إلا أنه جرى تقديم الموعد خلال 7 أيام، ولكن مقابل مبلغ كبير، ونجحت فراولة في تقريب العلاقة بين إنجى علي وزوجها وأصبح يقدم لها الكثير من الهدايا، والذي أثار غضب «شيماء سيف» سامية سوشيال، لأن فراولة لم تساعدها في تقريب العلاقة بينها وبين صفوت.

وفي مشهد آخر من الحلقة 8 فازت في الرهان الذي كان بينها وبين الدكتور إبراهيم أمام الجميع، بإجبار حمزة «محمد سليمان» زوج إنجي علي، في أن يكتب لها شيك بمليون جنيه والتبرع به لجمعية خيرية، وطلبت من الدكتور إبراهيم الاعتذار لها، ليكشف حسن الشندويلي «أحمد فهيم» عن تلاعب هدهد «إياد أمين» باسمها، مقابل مبالغ كبيرة، وما كان من فراولة إلا قيامها بطرده من العمل.

موعد عرض الحلقة 9 مسلسل فراولة على قناة DMC

أمّا عن موعد عرض الحلقة 9 مسلسل فراولة على قناة DMC، سيكون في الساعة 8:15 صباحًا وأيضًا الساعة 1:45 ظهرًا، بالتزامن مع بثها على منصة Watch It الرقمية، وتعيد قناة dmc دراما الحلقة في تمام الساعة 5 صباحًا، والساعة 4:30 عصرًا.

مسلسل فراولة

يشارك في مسلسل فراولة من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقي، وبطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.