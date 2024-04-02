مسلسل فراولة الحلقة 8.. نيللي كريم تدخل عالم الشهرة والأضواء

ينتظر محبو مسلسل الفراولة الحلقة 8 أحداثا جديدة تضاف إلى الحلقات السابقة التي لم تخلو من الأحداث الشيقة والمفاجآت السعيدة لفراولة التي تؤدي دورها الفنانة نيللي كريم، إذ بدأت أولى خطواتها في عالم الشهرة بعد ظهورها مع الإعلامية هبة الأباصيري في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة CBC.

مسلسل الفراولة الحلقة 8

صفقة جديدة لنيللي كريم كانت من أحداث مسلسل فراولة الحلقة 7، هذه الصفقة من محسن العصفوري وشهرته ملك المقاولات في مصر، ليستشيرها بعد وفاه العراف الأفريقي الخاص به لكن قبل الوفاة حدثه العراف أنه سيقابل شخص آخر يستشيره من بعده، وبعدها ظهرت فراولة أمامه في التلفاز واختارها لتحل مكانه.

أحداث الحلقة 7 من فراولة

أخبرها العصفوري أن لديه صفقة كبيرة ويريد مناقشتها للموافقة عليها أم لا؟، لكن فراولة تريد الخروج من هذا الوضع وقالت له وافق، وبعدها بالفعل نجح في الصفقة وكسب 10 ملايين جنيه وعرض عليها نصف مليون أتعابها.

يشارك في العمل الكوميدي فراولة عدد من الفنانين من بطولة الفنانة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، جيلان علاء، توني ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات.