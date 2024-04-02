يهتم عدد كبير من محبي الفنانة نيللي كريم على معرفة موعد عرض مسلسل فراولة الحلقة 8 على قناة DMC اليوم، وخاصة في ظل الأحداث الأخيرة المثيرة التي شهدتها الحلقة 7 من المسلسل.

موعد عرض مسلسل فراولة الحلقة 8 على قناة DMC اليوم

يأتي موعد عرض مسلسل فراولة الحلقة 8 على قناة DMC اليوم، في تمام الساعة 19:45، الإعادة الأولى ستكون في تمام الساعة 20:15، والإعادة الثانية في الساعة 13:45، وسيتزامن ذلك مع البث اليومي على منصة Watch It.

فراولة مسلسل كوميديا ​​اجتماعية للفنانة نيللي كريم «فراولة» التي تلعب فيه دور فتاة من طبقة اجتماعية فقيرة تحب قراءة الفنجان، ولكن لديها طموحات كبيرة في صنع اسم لنفسها في المجتمع، إذ تبحث عن السعادة والطاقة الإيجابية للوصول إلى منصب مهم.

أبطال فراولة على قناة DMC

ويشارك في مسلسل فراولة مجموعة من الفنانين البارزين منهم نيللي كريم، وأحمد فهمي، وأحمد فهيم، وعلا رشدي، وصدقي صخر، وحجاج عبد العظيم، ولبنى ونس، وإيمان السيد، ودنيا سامي.