مسلسل فراولة الحلقة 8.. هل تنجح خطة شيماء سيف بعد الوقوع في الحب؟

في أحداث الحلقة 7 من مسلسل فراولة، يظهر الكابتن رضا عبد العال، الذي ذهب إلى «فراولة» نيللي كريم ليسأل هل سيصعد الفريق إلى الدوري الممتاز؟، وجعلها تمارس أساليب العلاج الروحاني، وضعت الجوهرة في يده وضغطت عليها، ثم سألته بماذا يشعر؟؛ ليقول لها إنه «نعسان» ثم يشعر أنه أصبح أصغر سنا، وبعد ذلك، عندما يرى أن الفريق تأهل بالفعل إلى لدوري الممتاز وفاز في 4 مباريات، حتى طمع بأن يقود منتخب مصر، ويصبح مديرًا فنيًا له، لتتصاعد الأحداث في مسلسل فراولة الحلقة 8.

مسلسل فراولة الحلقة 8

وفي مشهد كوميدي آخر من مسلسل فراولة الحلقة 7 تحاول «إس إس» سامية سوشيال وحسن الشندويلي إقناع مشتري أجنبي بشراء الأحجار الكريمة، لكنهما لا يتمكنان من التواصل مع المشتري الناطق باللغة الإنجليزية ولا يستطيعان فهم بعضهما البعض.

وقعت شيماء سيف في حب أحد مهندسي خدمة الأجهزة المنزلية، وقالت إنها المرة الأولى التي ترى فيها «رجلًا رشيقًا»، وطلبت مساعدة فراولة في وضع خطة وجعله يقع في حبها، ويتساءل جمهور مسلسل فراولة الحلقة 8 هل ستقع بالفعل في الحب أم لأ؟.

أبطال مسلسل فراولة

فراولة مسلسل كوميدي يشارك فيه نخبة من كبار الفنانين منهم نيللي كريم، أحمد فهمي، أحمد فهيم، علا رشدي، صدقي صخر، حجاج عبد العظيم، لبنى ونس، إيمان السيد، ودنيا سامي.