موعد إعادة مسلسل فراولة على قناة DMC الحلقة 8 اليوم

شهدت الحلقة السابقة من مسلسل فراولة أحداثا مثيرة عندما تحدثت نيللي كريم عن حياتها في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة CBC، والذي تقدمه الإعلامية هبة الأباصيري، كما تحدثت عن طبيعة العمل كأخصائي في العلاج بالطاقة الحيوية، لذا يترقب عدد كبير من محبي الفنانة نيللي كريم موعد إعادة مسلسل فراولة على قناة DMC الحلقة 8.

موعد إعادة مسلسل فراولة على قناة DMC الحلقة 8

وعن موعد إعادة مسلسل فراولة على قناة DMC الحلقة 8، فإنه سيكون في الثامنة إلا الربع مساءً، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، أما عن موعد إعادة الحلقة 8 من مسلسل فراولة، فتعاد الحلقة الجديدة الساعة 8:15 صباحًا، والساعة الثانية إلا الربع ظهرًا.

المسلسل من بطولة الفنانة نيللي كريم، والنجوم شيماء سيف، وصدقي صخر، وأحمد فهيم، وعلا رشدي، وحجاج عبد العظيم، ودنيا سامي، وتوني ماهر، وغيرهم الكثير من بينهم الفنانة سمر مرسي، ويتميز بظهور ضيوف بارزين، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد علي.

فكرة مسلسل فراولة

المسلسل كوميديا ​​اجتماعية للفنانة نيللي كريم فراولة تلعب فيه دور فتاة من طبقة اجتماعية فقيرة تحب قراءة الفنجان ولكن لديها طموحات كبيرة في صنع اسم لنفسها في المجتمع، وتبحث عن السعادة والطاقة الإيجابية للوصول إلى منصب مهم.