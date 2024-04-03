11هدفا حصيلة اليوم الأول من منافسات مجموعات كوبا ليبرتادوريس

بلغت حصيلة اليوم الأول من مباريات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة كوبا ليبرتادوريس 2024 المسابقة الأهم والأشهر في قارة أمريكا الجنوبية، 11هدفا.

وفجر اليوم الأربعاء، انطلقت 5 مباريات في اليوم الأول بالجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة كوبا ليبرتادوريس.

تعادل فلامنجو وفوز ريفربليت الأرجنتيني

وجاءت نتائج مباريات اليوم الأول بالجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة كوبا ليبرتادوريس كالتالي:

- تعادل ميلوناريوس الكولومبي مع فلامنجو البرازيلي، بنتيجة 1-1 على ملعب «إل كامبين» في المجموعة الخامسة.

- خسارة ديبورتيفو تاشيرا الفنزويلي أمام ريفر بليت الأرجنتيني بهدفين نظيفين على «بوليدبورتيفو دي بويبلو نويفو»، في المجموعة الثامنة.

¡Una pegada mágica! El golazo de Nicolás Fonseca en la victoria de #RiverPlate, por la Fecha 1 del Grupo H.#LaMagiaDeVerdad @CocaColaAr pic.twitter.com/L0Cu9yrxOb — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 3, 2024

- تعادل كوبريسال التشيلي مع نظيره برشلونة الإكوادوري، إيجابيا بنتيجة 1-1 على ملعب «زروس ديل ديسيرتو» في المجموعة الثانية.

- فوز ذا سترونجست البوليفي على نظيره جريميو البرازيلي بنتيجة 2-0 على ملعب «هيرناندو سيليس» في المجموعة الثالثة.

- فوز يونيفرسيتاريو البيروفي على ليجا دي كيتو الإكوادوري بهدفين مقابل هدف على «ملعب مونومنتال» في المجموعة الرابعة.