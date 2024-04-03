مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 24.. هل يوافق مختار على بيع المنزل مقابل 200 مليون جنيه؟

بأحدث تشويقية متتالية، لا زال الجمهور ينتظر أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 24، خاصة بعد إصرار شركة يحيي شاكر على بيع منزل مختار الذي يجسد دوره الفنان خالد النبوي، حيث أنه رفض بكافة الطرق بيع منزله.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 24

ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 24، لا زالت الأحداث تتصاعد، إذ عرضت شركة يحيى شاكر على مختار 200 مليون جنيه من أجل بيع منزله، لكنه يرفض ويقف أمام أبنائه ويقنعهم أن المنزل مليء بالذكريات بينهم وبين والدتهم الراحلة ميسون.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي حول علاقة مختار بأبناءه الستة، إذ يجمع بينهم الكثير من المواقف والمشاكسات، إذ أن لكل شخص منهم مطالبه الخاصة، ومعرفة الصراعات التي يعيشونها خلال الأحداث من خلال الشركة التي تريد شراء المنزل، و«مادي» مايان السيد التي تحاول التفرقة بين العائلة.