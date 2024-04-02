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دراما المتحدة

مواعيد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc الحلقة الـ23

كتب:

هبة ياسر
02:56 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم

سيطر على الحلقة الـ22 من مسلسل إمبراطورية ميم حالة من الحزن الشديد داخل منزل «مختار» خالد النبوي، بعدما تركت له ابنته «منى» هاجر السراج المنزل وسافرت إلى البعثة الذي رفضها دون علمه، والتهجم على نجله الكبير «مروان» نور النبوي والتعدي عليه بالضرب المُبرح حتى انتقل إلى المستشفى.

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ22 على قناة dmc

ويكون موعد إعادة الحلقة الـ 23 من مسلسل إمبراطورية ميم اليوم في الساعة 10:15 صباحًا على قناة dmc، والساعة 6:05 مساءً على قناة dmc drama، والإعادة في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل و3:30 صباحًا، وعلى منصة watch it الإلكترونية بالتزامن مع عرضها على قناة dmc.

القنوات الناقلة لمسلسل إمبراطورية ميم

يأتي عرض مسلسل إمبراطورية ميم على شبكة قنوات dmc وdmc drama كما يُعرض على منصة watch it بالتزامن مع قناة dmc في تمام الساعة 10:45 مساءً.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور الأحداث في إطار إجتماعي عائلي حول «مختار» الأب الذي يحاول السيطرة على أبنائه الستة بمختلف أعمارهم بوضع القواعد والقوانين الذي تتحول إلى قيود تعيق حريتهم.

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مواعيد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc الحلقة الـ22

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 22.. ماذا تخفي هاجر السراج عن عائلتها؟
بقلم هبة ياسر