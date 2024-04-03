ينتظر الجمهور الحلقة الـ 24 من مسلسل إمبراطورية ميم لمتابعة الأحداث التالية التي تركتهم في حيرة وتشويق، ومن خلال هذا التقرير نرصد لكم مواعيد عرض الحلقة الـ 24 من مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc في رمضان 2024.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 24

تأتي مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 24، في تمام الساعة 10:45 مساءً، وتكون الإعادة في الساعة 10:15 صباحاً، وعلى منصة watch it الإلكترونية، في تمام الساعة 10:45 بالتزامن مع عرضها على قناة dmc.

مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة الفنان خالد النبوي ونور النبوي وحلا شيحة، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول عائلة «مختار» خالد النبوي ومعرفة الصراعات التي يعيشونها خلال الأحداث من خلال الشركة التي تريد شراء المنزل، و«مادي» مايان السيد التي تحاول التفرقة بين العائلة.