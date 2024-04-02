مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ23.. خالد النبوي يغير من شكله

شهدت أحداث الحلقات السابقة من مسلسل إمبراطورية ميم، الكثير من التطورات والتغيرات حول عائلة «مختار» خالد النبوي، ومن ضمنها ذهاب «مختار» إلى «مادي» مايان السيد، وطلب منها أن تبتعد عن نجله «مروان» نور النبوي، بسبب التغير الملحوظ في أخلاقه، بعدما تعرف عليها وتقرب منها.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ23

جاء ضمن أحداث الحلقة الـ23 من مسلسل إمبراطورية ميم التي تم عرضها على شاشة dmc منذ قليل، تغيرا في ملابس «مختار» خالد النبوي، إذ اقترح عليه نجله «مروان» نور النبوي، أن يغير من شكله وقدم له المساعدة من خلال إعطائه من ملابسه.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

ومن أبطال مسلسل إمبراطورية ميم الفنان خالد النبوي وحلا شيحة ونور النبوي ونشوى مصطفى ومحمود حافظ ومايان السيد والطفل آدم وهدان والطفلة منى أحمد زاهر وإيمان السيد وليلى عز العرب، كما أن هذه القصة مأخوذة عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، مع بعض المعالجات الكتابية التي وضعها الكاتب محمد سليمان عبدالمالك.