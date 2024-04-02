مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 23.. مايان السيد تهدد استقرار العائلة

كان الجمهور على موعد مع الحلقة 23 من مسلسل إمبراطورية ميم اليوم على قناة dmc، حيث عُرضت الحلقة منذ قليل وشهدت أحداثا كثيرة متصاعدة وإجابة على التساؤلات التي تركتها الحلقات السابقة من المسلسل.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 23

جاء في الحلقة 23 من مسلسل إمبراطورية ميم محاولة «مادي» مايان السيد زرع خلافا بين عائلة «مختار» خالد النبوي، وذلك من خلال حديثها مع «مديحة» شقيقته والذي كان يتضمن محاولة التخريب والتوقيع بينهما.

خالد النبوي يغير من ذوقة

وجاء ضمن أحداث الحلقة أيضاً تغيير ذوق «مختار» خالد النبوي في ملابسه وشكله وذلك من خلال مساعدة نجله «مروان» نور النبوي الذي أعطاه من ملابسه، وذلك كان محاولة منه للوصول إلى تفكيرهم.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

وتأتي أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار عائلي اجتماعي ممزوج ببعض من الكوميديا، وذلك من خلال الأب الأرمل الذي يعيش مع أبنائه الستة ويحاول السيطرة عليهم من خلال وضع قيود وقوانين لهم، ما يجعلهم ينفروا منه.