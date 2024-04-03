حزب العدل: نتطلع مع بداية الولاية الجديدة إلى ترسيخ القيم الجمهورية

هنأ حزب العدل الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلف اليمين الدستورية، لبدء ولاية جديدة، التي عبرت عنها إرادة المصريين بوضوح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وكذلك على انتقال مقر الحكم والحكومة إلى العاصمة الإدارية.

ترسيخ القيم في الجمهورية الجديدة

وأكد حزب العدل في بيان له، نتطلع إلى أن تسود قيم الجمهورية الجديدة، وأن نرى توصيات الحوار الوطني في القريب العاجل، ويستمر نهج الإصلاح السياسي، الذي يتطلب المزيد من الخطوات الملموسة من الدولة، في مقدمتها إنهاء ملف المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، وإطلاق المزيد من الحريات السياسية والنقابية، واحترام حرية الرأي والتعبير، وسيادة مبادئ المواطنة وحقوق الإنسان.

وتابع الحزب في بيانه: «ننتظر تغييرا وزاريا شاملا، بتكليف حكومة سياسية جديدة، تضم كفاءات سياسية واقتصادية، قادرة على إدارة الدولة المصرية نحو مستقبل مختلف برؤية سياسية تتناسب مع حجم آمال وطموحات وتطلعات وتضحيات الشعب المصري العظيم».