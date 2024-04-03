مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 24.. ماذا يفعل الكبير مع مربوحة بعد اعترافها بالغيرة؟

أحداث جديدة تشهدها الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 8، التي تُعرض يوميا على قناة on، بعد عودة الغوريلا إلى الغابة ومغادرة المزاريطة.

أحداث الحلقة23 من مسلسل الكبير أوي 8

وكانت الحلقة23 من مسلسل الكبير أوي 8، مليئة بالأحداث الكوميدية الشيقة، أبرزها تحول الغوريلا إلى راقصة، بعد أن أقنعها جوني أنّ الكبير في ورطة وضاعت أمواله بسبب حشرة الحفار التي قضت على المحصول، لتتنازل وتبدا العمل كراقصة لمساعدة الكبير.

وتعترف مربوحة للكبير بغيرتها الشديدة من الغوريلا بعد علاقتها الوثيقة مع الكبير، وتطالبه بأن يهتم بها.

أبطال الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي 8

وضمت الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي 8، عدد من الفنانين ابرزهم أحمد مكي بدور جوني والكبير، محمد سلام في دور هجرس، ورحمة أحمد في دور مربوحة زوجة الكبير.