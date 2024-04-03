يبدأ الفنان أحمد مكي خلال الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 8، حكاية جديدة بعد انتهاء قصة حية مع الغوريلا بعد إنقاذها له من المطاريد.

موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 24 على قناة ON اليوم

ويعرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 24 على قناة ON، العرض الأول عند الساعة 6:10 مساءا، عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد على نفس القناة في تمام الساعة 3 فجر اليوم التالي، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض في التوقيت نفسه عبر منصة WATCH IT.

مسلسل الكبير أوي 8

وانتهت الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي 8 بعودة الغوريلا إلى الغابة بعد تأثر الكبير أوي بفراقها بعد حبه الشديد لها، إذ أنها أنقذت حياته من الموت وتصطدت للمطاريد.

مسلسل الكبير أوي 8 من بطولة أحمد مكي في دور جوني والكبير أوي، رحمة أحمد دور زوجة الكبير، ومحمد سلام في دور هجرس.