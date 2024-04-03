موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 24 على قناة ON اليوم
كتب:
ياسمين محمود
02:58 م | الأربعاء 03 أبريل 2024
مشهد من المسلسل
يبدأ الفنان أحمد مكي خلال الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 8، حكاية جديدة بعد انتهاء قصة حية مع الغوريلا بعد إنقاذها له من المطاريد.
موعد إعادة مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 24 على قناة ON اليوم
ويعرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 24 على قناة ON، العرض الأول عند الساعة 6:10 مساءا، عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد على نفس القناة في تمام الساعة 3 فجر اليوم التالي، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا، كما تعرض في التوقيت نفسه عبر منصة WATCH IT.
مسلسل الكبير أوي 8
وانتهت الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي 8 بعودة الغوريلا إلى الغابة بعد تأثر الكبير أوي بفراقها بعد حبه الشديد لها، إذ أنها أنقذت حياته من الموت وتصطدت للمطاريد.
مسلسل الكبير أوي 8 من بطولة أحمد مكي في دور جوني والكبير أوي، رحمة أحمد دور زوجة الكبير، ومحمد سلام في دور هجرس.