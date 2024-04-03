تشهد أحداث مسلسل صدفة الحلقة 24، بطولة الفنانة ريهام حجاج، العديد من التفاصيل المفاجئة والمؤثرة، خاصة بعدما انتهت حلقة أمس، بتناول «طارق» عصام السقا، لكوب من العصير المسموم، من «غادة» مديرة المكتب، بعدما قررت الاتفاق مع عمه رشدي الشامي للتخلص منه.

مسلسل صدفة الحلقة 24.. هل تتعافى نور إيهاب من الإدمان؟

ومن المقرر أن تشهد أحداث مسلسل صدفة الحلقة 24، محاولات أسرة «فرح» نور إيهاب، لتعافيها من الإدمان، إذ شهدت الحلقة الماضية، مقابلة «عمر» إبراهيم طلبة، مع شقيقته «فرح» نور إيهاب، لزود شقيقتهم السابق «أدهم» تامر يسري، الذي يعمل طبيبًا نفسيًا، وذلك للحديث والإنصات مع فرح، التي تعامي من إدمان المخدرات، إذ جلس معهما للإنصات إليه، وهو يحاول معالجتها من الإدمان، وفقًا لما اتتفق عليه مع شقيقها، الذي تحجج خلال الجلسة وتركهما سويًا، فهل ينجح، وتنجو الأخيرة من خطر الإدمان، أم لا؟

مسلسل صدفة

مسلسل صدفة من بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

ويعرض مسلسل «صدفة» يوميًا على قناة الحياة، الساعة 8 وربع مساء.