قافلة «بيت الزكاة» تدخل إلى غزة لدعم الفلسطينيين

أعلن «بيت الزكاة والصدقات» دخول القافلة السادسة إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح البري فجر اليوم، وتضم 100 شاحنة عملاقة تحمل على متنها نحو 2000 طن من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والمياه النقية والمستلزمات المعيشية، وكميات كبيرة من البطاطين والألحفة والمراتب، بناءً على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المشرف على بيت الزكاة والصدقات، رئيس مجلس الأمناء، لضمان وصول المساعدات إلى أشقائنا في العشر الأواخر من شهر رمضان.

دخول القافلة السادسة لـ«بيت الزكاة والصدقات» إلى قطاع غزة

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان، أنّ القافلة السادسة من الحملة العالمية «أغيثوا غزة» تحت شعار «جاهدوا بأموالكم .. وانصروا فلسطين»؛ شارك فيها وفود شعبية من 80 دولة حول العالم، وجاءت المشاركة استجابة لنداء فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لمقاومة الاحتلال الغاشم؛ فعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ ‌فَطَّرَ ‌صَائِمًا، كَانَ لَهُ، أَوْ كُتِبَ لَهُ، مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا. وَمَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ، كَانَ لَهُ، أَوْ كُتِبَ لَهُ، مِثْلُ أَجْرِ الْغَازِي فِي أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْغَازِي شَيْئًا» [مسند أحمد].

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» أنّ القافلة التي دخلت اليوم هي القافلة الثانية للبيت إلى قطاع غزة في شهر رمضان بإجمالي 200 شاحنة عملاقة، حيث حملت على متنها نحو 4000 طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، والمياه، والمستلزمات المعيشية، والأدوية، التي يحتاجها سكان قطاع غزة، حيث بلغت مساعدات «بيت الزكاة والصدقات» التي وصلت إلى أهلنا في قطاع غزة منذ بدء العدوان نحو 6 آلاف طن، وذلك بدعم القيادة السياسية، والتنسيق مع الجهات المعنية.