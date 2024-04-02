أستاذ في «البحوث الفلكية»: 3 دول فقط تشاهد كسوف الشمس الكلي

قال الدكتور طه رابح، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن كسوف الشمس الكلي المنتظر حدوثه يوم 8 إبريل سيظهر كليا في دول «المكسيك - الولايات المتحدة الأمريكية - كندا»، ويمكن رؤيته ككسوف جزئي في «غرب أوربا - أمريكا الشمالية - شمال أمريكا الجنوبية - المحيط الباسفيكي - المحيط الأطلنطي - القارة القطبية الشمالية».

الكسوف الكلي للشمس يستغرق 5 ساعات

وأوضح رابح أن الكسوف الكلي سيغطي مساحة عرضها 197.5 كيلومتر، وسيستغرق مدة قدرها 4 دقائق و28 ثانية، وعند ذروة الكسوف الكلي يغطي قرص القمر حوالي 105.7% من كامل قرص الشمس، وسيستغرق الكسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 5 ساعات وعشر دقائق تقريباً.

أشار إلى أن هذا الكسوف لا يمكن رؤيته في مصر والمنطقة العربية، فهو نوعا من الظواهر الشمسية التي عادة ما تحدث أثناء دورة القمر الشهرية حول الأرض في طور المحاق بنهاية الشهر القمري وقبل ولادة الهلال الجديد مباشرة، حيث يقع القمر بين الأرض والشمس على خط الاقتران وهو الخط الواصل بين مركزي الأرض والشمس أو قريبا منه وفي تواجده على إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة أو قريبا منهما، وفي هذه الحالة تتغير المسافة بين القمر والأرض ما بين 405 ألف كيلومترات و363 ألف كيلومترا، ونتيجة هذا التغير في البعد يتغير حجم القمر ظاهرياً بالنسبة لنا فحين يكون قريباً يكون حجمه كبيراً فيغطي كامل قرص الشمس فيحدث الكسوف الكلي.

الكسوف الشمسي يشير إلى قرب ولادة هلال الشهر الجديد

وتفيد ظاهرة الكسوف الشمسي في التأكد من بدايات الأشهر الهجرية «القمرية» إذ يحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع، أي أن حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد.